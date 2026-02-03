Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında soruşturmanın baş şüphelilerinden biri olan Kasım Garipoğlu, ABD'de firari olarak yaşamaya devam ediyor.



Garipoğlu'nun “Divine Circus” adını verdiğini Boğaz’daki yalısında uyuşturucu partileri düzenlendiği iddia edilirken, Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, ilk operasyon kapsamında gözaltına alınmış, devam eden süreçte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Akçay, tutuklanmadan önce verdiği ifadede Kasım Garipoğlu’nun yalısında “uyuşturucu partileri düzenlendiğini” söylemiş, “Şevval Şahin, Gökmen Kadir Şeynova, Derin Talu ve Deren Talu” gibi isimlerin katıldığını belirtmişti. Evdeki partilere ‘hayat kadını’ olarak tabir edilen “para karşılığında cinsel ilişkiye giren eskortların geldiğini ve ödeme yapıldığını” ifade etmişti.



İTİRAFÇI OLDU, 32 ÜNLÜNÜN İSMİNİ VERDİ



Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen İsmail Ahmet Akçay tutuklu bulunduğu cezaevinden 4 sayfalık dilekçeyi Avukatı Doğukan Toktaş aracılığıyla savcılığa sundu. O dilekçede Akçay, partilere katıldığı iddia edilen 32 kişinin ismini verdi. Tutuklu İsmail Ahmet Akçay, spor, sanat ve iş dünyasından önde gelen isimlerin Kasım Garipoğlu’nun yalısına gittiğini öne sürdü.





