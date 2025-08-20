NBA tarihinin en başarılı takımı Boston Celtics'in satışı resmen tamamlandı. Kulübün kontrolü, yaklaşık 21 yıldır takımı yöneten Wyc Grousbeck liderliğindeki yatırım grubundan, özel sermaye devi Bill Chisholm’a geçti.

6.1 MİLYAR DOLARLA REKOR FİYAT

Celtics, geçen yaz 18. NBA şampiyonluğunu kazandıktan kısa süre sonra satışa çıkarılmıştı. Satış sürecinde en yüksek teklifi veren Chisholm, kulübün değerini 6.1 milyar Dolar olarak belirledi. Bu rakam, Amerikan profesyonel spor tarihinde bugüne kadar bir spor kulübüne ödenen en yüksek fiyat olarak kayda geçti.

NBA yönetimi, geçen hafta Chisholm'un satın alma teklifini oy birliğiyle onayladı. Resmi devir işlemi ise salı günü tamamlandı.

TAM KONTROL 2028'DE GEÇECEK

Chisholm, ilk etapta kulübün en az %51’lik hissesini satın aldı. 2028 yılına kadar tüm kontrolün kendisine geçmesiyle birlikte satışın toplam değeri 7.3 milyar Dolar'ı bulabilecek. Bu, şu ana kadar dört büyük Amerikan spor ligindeki (NBA, NFL, MLB, NHL) bir kulübe ödenen en yüksek meblağ oldu.

Hatırlanacağı üzere, Los Angeles Lakers’ın bir bölümünün bu yaz el değiştirmesiyle kulübün toplam değerlemesi 10 milyar Dolar'a ulaşmıştı. Ancak satış, sadece belirli bir hisseyle sınırlı kalmıştı.

360 MİLYON DOLAR'A ALINMIŞTI

Wyc Grousbeck, 2002 yılında Celtics’i 360 milyon Dolar karşılığında satın alan yatırım grubunun lideriydi. Bu süreçte Boston Celtics; 2 NBA şampiyonluğu kazandı, 2 kez finalde kaybetti ve 23 sezonun 20’sinde play-off’lara kalmayı başardı.