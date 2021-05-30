CANLI | Barcelona Anadolu Efes Euroleague finali canlı anlatım

Barcelona Anadolu Efes Euroleague finalini canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Euroleague yarı final maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova’yı 89-86 mağlup ederek finale yükselen Anadolu Efes, Olimpia Milano'yu eleyen Barcelona ile Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena’da TSİ 21.30’da şampiyonluk için karşı karşıya geliyor.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanabilmek için mücadele veren Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor. Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996’da Avrupa Radivoj Koraç Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek. Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe’nin ardından Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.

Barcelona – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague finali ne zaman, hangi kanalda?

Lanxess Arena'da oynanacak olan Barcelona – Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague finali 30 Mayıs Pazar günü TSİ 21:30'da başlayacak ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes – Barcelona maçının beIN SPORTS HABER'de şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

BARCELONA İLE 36. RANDEVU

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar bu maçlarda 15 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta ise Efes 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, Euroleague'de iki takım arasında oynanan 23 karşılaşmada Efes 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

ERGİN ATAMAN TARİHE GEÇEBİLİR

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman; Montepaschi Siena ile 2002’de Saporta Kupası’nı, Beşiktaş ile 2012’de Euro- Challenge’ı, Galatasaray ile 2016’da EuroCup’ı kazanmıştı. Toplamda 4. Avrupa zaferi için ter dökecek Ergin Ataman (Dusan Ivkovic ve David Blatt’ten sonra) EuroLeague-EuroCup dublesi yapan üçüncü koç olmaya çalışacak.

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2016'DAN BERİ FİNALDEYİZ

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun son 5 sezonundaki tüm finallerinde Türk takımları yer aldı. 2016, 2017 ve 2018’de Fenerbahçe, 2019 ve 2021’de Anadolu Efes. Geride kalan 4 finalden tek şampiyonluk çıktı. Anadolu Efes, bugün hem kendi şanssızlığını kırmaya hem de Türkiye adına istatistikleri değiştirmeye çalışacak.

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