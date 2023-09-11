Djokovic’den tarihi zafer

ABD Açık Tek Erkekler Finali'nde Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setler sonucunda 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa uzandı. 36 yaşındaki Sırp oyuncu ABD Açık'ı kazanarak Margaret Court'un 24 Grand Slam'lik rekorunu egale etti ve tenis rekorları kitabına girdi.

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Flushing Meadows’ta oynadığı 10 finalin dördüncüsü olan bu zafer, Djokovic’in Avustralya, Fransa ve ABD Açık’ta kazandığı ve Pazartesi günü güncellenen dünya sıralamasında zirveye geri döndüğü bir başka olağanüstü Grand Slam kampanyasını da tamamladı.

36 yaşındaki Sırp oyuncu, Açık Dönem’de ABD Açık erkekler turnuvasını kazanan en yaşlı isim ve bir sezonda üç Grand Slam turnuvasını dördüncü kez kazanan ilk isim oldu.

Bu galibiyet aynı zamanda Djokovic için bir intikam ölçüsü oldu.

İkinci seribaşı Pazar günü tıklım tıklım dolu Arthur Ashe Stadyumu’na çıktı ve file üzerinden, tıpkı iki yıl önce olduğu gibi bir kez daha kendisiyle tarih arasında duran Medvedev’e baktı.

İkili ABD Açık’ta en son 2021 finalinde karşı karşıya gelmiş ve Rus oyuncu tek büyük kupasını kazanarak Sırp oyuncuya nadir bir yenilgi Grand Slam’i yaşatmıştı.