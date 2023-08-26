Genç milli tekvandocular Avrupa şampiyonu
Milli tekvandocular, Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4'ü altın toplam 13 madalyayla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası’nın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 68 kiloda Rümeysa Mercimek gümüş, 63 kiloda Beyza Karabulut bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyona 20 sporcuyla katılan, 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi. Ay-yıldızlı tekvandocular kız takım sıralamasında da şampiyon olurken, erkeklerde Avrupa üçüncüsü oldu.
Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:
Altın: Ayşe Orhan (42 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (44 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Rüya Diler (52 kilo)
Gümüş: Rümeysa Mercimek (68 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Kaan Yelaldı (48 kilo), Emre Talha Evin, (51 kilo), Rüzgar Yalçın (+78kilo)
Bronz: Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Beyza Karabulut, (63 kilo), Berke Erbulut, (45 kilo), Cüneyt Gökalp (55 kilo) (AA)