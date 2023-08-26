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Genç milli tekvandocular Avrupa şampiyonu

Milli tekvandocular, Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4'ü altın toplam 13 madalyayla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

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Genç milli tekvandocular Avrupa şampiyonu

Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası’nın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 68 kiloda Rümeysa Mercimek gümüş, 63 kiloda Beyza Karabulut bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyona 20 sporcuyla katılan, 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi. Ay-yıldızlı tekvandocular kız takım sıralamasında da şampiyon olurken, erkeklerde Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:

Altın: Ayşe Orhan (42 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (44 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Rüya Diler (52 kilo)

Gümüş: Rümeysa Mercimek (68 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Kaan Yelaldı (48 kilo), Emre Talha Evin, (51 kilo), Rüzgar Yalçın (+78kilo)

Bronz: Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Beyza Karabulut, (63 kilo), Berke Erbulut, (45 kilo), Cüneyt Gökalp (55 kilo) (AA)

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