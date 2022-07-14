Ailesini getirmeyen Robert Lewandowski, antrenmana da geç kaldı!

Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini açıklayan 33 yaşındaki yaşayan efsane golcü Robert Lewandowski, sezon öncesi hazırlıklarına katılmak için geldiği Almanya'ya ailesini getirmemesinin ardından ikinci antrenmana da geç kaldı.

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Bir milli takım maçı öncesi Bayern Münih’teki görevini tamamladığını ve ayrılmak istediğini açıkça belirten Robert Lewandowski’nin gönlünde Barcelona yatıyor.

Alman devi ise sözleşmesi 2023’te bitecek Polonyalı golcüyü bedavaya göndermeye hiç niyetli değil. Barcelona da istenilen bonservis rakamlarına çıkmayıp 40 milyon Euro önermişti. Bayern Münih ile Barcelona arasındaki transfer görüşmeleri devam etmedi.

AİLESİ ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDI

Sezonun ilk antrenmanına suratı asık bir şekilde çıkan Lewandowski bugünkü ikinci antrenmana ise geç kaldı. 33 yaşındaki tecrübeli golcünün bu hareketi ise Bundesliga devine bir mesaj vermek…

Son olarak takımdan ayrılmak isteyen golcü oyuncu, tatil sonrası Almanya’ya ailesi olmadan döndü. Polonya basınında çıkan haberlerde ise Robert Lewandowski’nin 8 yıldır yaşadığı Münih’e ailesini getirmemesinin arkasında ölüm tehditleri yatıyor.

BAYERN’E BEDAVAYA GELİP, EFSANE OLDU

2014 yılında tıpkı Bayern Münih’ten ayrılmak istediği gibi Dortmund’dan ayrılan, sözleşme yenilemeyerek Münih’e imza atan Lewa 374 maça çıkıp 344 gol attı.

Bayern Münih’te 8 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Lewandowksi ayrıca 10 tane daha şampiyonluk tattı.

Lewandowski 2020 ve 2021 yıllarında dünyada yılın en iyi futbolcusuna FIFA tarafından verilen The Best ödülünün sahibi oldu.

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