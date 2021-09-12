Fenerbahçe’de üç futbolcu aynı anda sakatlandı, İrfan Can Kahveci 15 dakika dayanabildi

Süper Lig 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, maç içinde sakatlanan futbolcuların fazlalığı ile şaşkına döndü. İkinci yarıda aynı anda üç futbolcusu sakatlanan sarı lacivertlilerde, yıldız isim İrfan Can Kahveci oyuna girdikten 15 dakika sonra sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 4. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-1 sona eren maçta adeta sakatlık kâbusu yaşadı. İlk yarıda Marcel Tisserand sakatlanarak oyundan çıkarken, ikinci yarıda üç futbolcu aynı anda kendisini yere bırakınca teknik ekip ve sağlıkçılar ne yapacaklarını şaşırdı. Mücadelenin ikinci yarısındaki bir pozisyon sonrasında topu kendi yarı sahasında alan Bright Osayi Samuel, rakip sahaya kadar koşusunu yaptıktan sonra şutunu çekti ve kendisini yere bıraktı. O sırada, oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci ve savunma oyuncusu Serdar Aziz de sakatlık yaşadı.

Maçın 59. dakikasında Mesut Özil’in yerine dahil olan İrfan Can Kahveci, yaklaşık 1 aylık sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşmuştu. Ancak 15 dakika sonra sol ayağında ağrı hisseden başarılı futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen maça devam edemedi. İlk yarıda burnuna darbe alan ve bandajla mücadele eden savunma oyuncusu Serdar Aziz de, takım arkadaşlarının sakatlandığı sırada sırada kendisini yere bıraktı.

TEKNİK EKİP ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sağlık ekibi hangi oyuncuya müdahale edeceğini şaşırırken, oyuncu değişiklikleri sırasında yabancı kuralında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe teknik ekibi akla karayı seçti. Oyuncu değişikliklerinin kaosa döndüğü sırada Fenerbahçe teknik ekibi, Mert Hakan Yandaş’ı oyuna almaktan vazgeçti ve tedavi edilen Serdar Aziz sahaya döndü. Sakatlanarak maça devam edemeyen İrfan Can Kahveci’nin yerine ise, yeni transfer Max Meyer dahil oldu.

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