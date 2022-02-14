Galatasaray ateşle oynuyor

Fatih Terim son 9 maçında 1 galibiyetle 12. sırada takımı bıraktı; Torrent ilk 5 maçında sıfır galibiyetle takımı 13. sıraya indirdi. Düşme hattı ile puan farkı sadece 3... Tehlike çanları çalıyor.

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Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden biri geçiren Galatasaray'a Domenec Torrent de ilaç olamadı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası dahil son 15 resmi maçında sadece 1 kez kazanabildi. ;

Galatasaray’ın 2022'de galibiyeti bulunmuyor. İlk 5 maçını kazanamayan ilk hoca olarak tarihe geçen Torrent, kalan 13 sınavda takımı toparlamaya uğraşacak. Zorlu fikstür öncesi ‘ateşle oynayan' Aslan, camiayı korkutuyor.

İşte son gelişmeler:

Torrent'in kredisi erken tükendi. Kayseri maçının rekor şut sayısına rağmen kazanılamaması, sabır taşırdı.

Terim'den sonra Torrent de topu futbolculara attı. “Benim işim ceza sahasına kadar, sonrası onların işi” ifadelerini kullandı.

Mental olarak çöken futbolcular, her türlü desteğe rağmen bekleneni veremiyor.

Kilit bölgede oynayan Berkan ve Taylan, hem defansif hem ofansif anlamda sınıfta kaldı. Pulgar 11'e girecek.

Takımın en çok para kazanan isimlerinden olan Babel ve Feghouli yokları oynuyor. Cezayirli'nin ligde 2 gol-2 asisti var, Hollandalının katkısı ise sıfır!

MUHABİR GÖZÜYLE: MESUT YILDIRIM

Kayserispor maçında; Galatasaray'ın pek de kalıcı bir hastalığını gözlemlemedim. Sezon boyu süren bir salgına yakalanmış gibi duruyor. Bir ilaç Aslan'ı ayağa kaldırabilir. Teşhis şu: Gol atamıyor. Terim, ilacı hazırlamak için Florya'daki laboratuvarda çok karışım yaptı ama Diagne-Mostafa-Halil üçlüsü çare olamadı.

Galatasarat şut çekiyor, pozisyona giriyor, rakibi kalesine hapsediyor ancak sonuç yine hüsran oluyor. Kapalı savunmalara karşı bal yapmayan arı gibi vızıldıyor!

Muslera’nın sakatlanmasıyla kale de boş kaldı. Bu, Terim'in koltuğuna mal oldu! Yerine Torrent geldi ama değişen bir şey olmadı. Florya'daki hastanenin başına geçen İspanyol hoca, Gomis'i yeni ilaç olarak piyasaya sürdü. 6 numara eksikliği de giderildi. Üstüne, korkuluğa benzemeyen kaleci de alındı. Ama dağ fare doğurdu, takım Kayseri'yi de yenemedi. Rekor sayıda 26 şut çekildi, fileler 1 kez havalandı. Torrent iki hata yaptı: Pulgar'ı 11'e koymadı; hazır olmayan Gomis'i milli takımdan hazır gelen Mohammed'e tercih etti.

Berkan çok koşabilir ama Galatasaray'ın topçusu değil. İçine Fernando kaçmadığı sürece Taylan'ın gelişimi bu kadar. Boey ve Van Aanholt'un çabaları, yetenekleri ölçüsünde sınırlı. Nelsson ve Marcao'ya diyecek bir şey yok. Atamayanın yerine atmak için mi yoksa gol yedirmemek için mi oynuyorlar; psikolojileri karışık!

Takım mental olarak revizyondan geçmeli. İlaç değil terapi takımı ayağa kaldırabilir. Avrupa maçları öncesi bu tedavi yapılmalı. Yoksa taraftarlar gelecek sezon maçları şifresiz izleyecek!