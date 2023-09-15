Galatasaray, Eyüp Aydın transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Eyüp Aydın transferinin maliyetini açıkladı... Sarı kırmızılılar 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun maliyetini açıkladı.

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Galatasaray, transferin son gününde Bayern Münih AG’de forma giyen Eyüp Aydın’ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten, Borsa İstanbul gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250 bin avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6 milyon 900 bin, 2024/2025 sezonu için net 9 milyon 345 bin ve 2025/2026 sezonu için net 10 milyon 62 bin 500 lira sezonluk ücret ödenecektir.”

Transfer sezonunun kapanmasına 1 gün kala sürpriz bir hamle yaparak Eyüp Aydın’ı KAP’a bildiren sarı kırmızılılar 13. transferini tamamladı. Yerli statüsünde oynayacak Eyüp Aydın sarı kırmızılı formayı giydi.

Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Eyüp Aydın! pic.twitter.com/N9VN02sHvK — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 15, 2023

EYÜP AYDIN KİMDİR?

Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.