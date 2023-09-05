Kızılyıldız, Adana Demirspor’un golcü yıldızı Cherif Ndiaye’yi transfer etti
Adana Demirspor'da parlayan yıldız, Cherif Ndiaye, Şampiyonlar Ligi rüyasını Kızılyıldız formasıyla sürdürecek.
Sırbistan Süper Ligi takımlarından Kızılyıldız, Yukatel Adana Demirspor’un Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye’yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Crvena zvezda je angažovala senegalskog napadača Šerifa Endiajea koji je sa našim klubom parafirao ugovor na tri sezone uz mogućnost produžetka na još godinu dana.
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— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 4, 2023
Daha önce Waasland-Beveren, Gorica, Şanghay Port kulüplerinde oynayan Ndiaye, Türkiye’de ise Adana Demirspor’un yanı sıra Göztepe’de de top koşturdu.
Bu sezon Yukatel Adana Demirspor formasıyla 8 maçta 5 gol atan Ndiaye’nin yeni takımı Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda mücadele edecek. (AA)