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Kızılyıldız, Adana Demirspor’un golcü yıldızı Cherif Ndiaye’yi transfer etti

Adana Demirspor'da parlayan yıldız, Cherif Ndiaye, Şampiyonlar Ligi rüyasını Kızılyıldız formasıyla sürdürecek.

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Kızılyıldız, Adana Demirspor’un golcü yıldızı Cherif Ndiaye’yi transfer etti

Sırbistan Süper Ligi takımlarından Kızılyıldız, Yukatel Adana Demirspor’un Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye’yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Waasland-Beveren, Gorica, Şanghay Port kulüplerinde oynayan Ndiaye, Türkiye’de ise Adana Demirspor’un yanı sıra Göztepe’de de top koşturdu.

Bu sezon Yukatel Adana Demirspor formasıyla 8 maçta 5 gol atan Ndiaye’nin yeni takımı Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda mücadele edecek. (AA)

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