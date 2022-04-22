Serdar Dursun, Fenerbahçe tarihine geçmeyi başardı

Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun, Çaykur Rizespor deplasmanında attığı üç golle, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma karşı iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibi karşısında rahat bir oyun oyunla skoru kolay kopardı!

Rakibin 35. saniyede 10 kişi kalmasının ardından Fenerbahçe, 9. dakikada Rossi ile 1-0 öne geçti. Bu golü asisti Serdar Dursun’dan geldi.

BU SEZONKİ İKİNCİ HAT-TRICK

Sezon başında takıma katılan Serdar Dursun, ilk yarının duraklama dakikalarında ise iki penaltı golü attı.

45+3 ve 45+9’da kazanılan penaltıları gole çeviren Serdar, maçın 51. dakikasında hat-trick yaparak skoru 4-0’a getirdi. Bu sezonki 13. golünü kaydeden 30 yaşındaki forvet oyuncusu, Süper Lig tarihinde bir sezonda aynı takıma karşı iki maçta da hat-trick yapan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Fenerbahçeli golcü, sezonun ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan Çaykur Rizespor maçında da 3 gol atmayı başarmıştı.

Bu başarıyı Süper Lig’de en son başaran futbolcu ise 1999-2000 sezonunda Kocaelispor’a karşı Samsunspor ve Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Serkan Aykut’tu.