Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 191 bin 777 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 20 milyon 858 bin 708 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 451 lira 9 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 609 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 123 lira 64 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 778 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 674 bin 651 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 208 milyon 997 bin 54 metreküp olarak kayıtlara geçti.