Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış platformu Spotify hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kurulun açıklamasına göre inceleme iki ana başlıkta yürütülecek.
Ayrımcılık iddiası; Spotify’ın, müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahiplerine eşit davranıp davranmadığı araştırılacak.
Yıkıcı fiyatlama iddiası; platformun Türkiye’de uyguladığı abonelik ücretlerinin, rakiplerin ya da hak sahiplerinin pazardaki konumunu zora sokacak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği değerlendirilecek.