Dünyanın en çok tercih edilen çevrim içi müzik platformlarından Spotify, Türkiye’de abonelik ücretlerine zam yapma kararı aldı.

Kullanıcıların sıkça tercih ettiği bireysel, öğrenci, Duo ve aile paketlerinde dikkat çeken artışlar yaşandı. Zamla birlikte ücretsiz deneme seçeneğinin de kaldırılması, kullanıcıların tepkisini çekti.

Spotify’ın duyurduğu yeni fiyat listesine göre;

-Bireysel paket 59,99 TL’den 99 TL’ye,

-Öğrenci paketi 32,99 TL’den 55 TL’ye,

-Duo paketi 79,99 TL’den 135 TL’ye,

-Aile paketi ise 99,99 TL’den 165 TL’ye yükseltildi.

ÜCRETSİZ DENEME DÖNEMİ DE KAPANDI

Böylelikle Türkiye’de abonelik ücretlerine ortalama %66 oranında zam yapılmış oldu. Üstelik Spotify, bugüne kadar yeni kullanıcılar için sunduğu bir aylık ücretsiz deneme fırsatını da sonlandırdı.

Şirket yönetiminde de önemli bir değişim yaşanıyor. Spotify’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Ek, yaklaşık 20 yılın ardından görevini bırakacağını açıkladı. 1 Ocak 2026’dan itibaren yönetim kurulu başkanlığına geçecek olan Ek’in yerine, şirketin eş başkanları Alex Norström ve Gustav Söderström “çift CEO” modeliyle görevi devralacak. Ek, bundan sonra uzun vadeli strateji ve regülasyon süreçlerine odaklanacağını belirtti.

Öte yandan Spotify, Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun soruşturmasıyla da karşı karşıya. Kurum, şirketin fiyat politikaları, algoritmalar ve çalma listeleri üzerinden rekabeti zorlaştırıp zorlaştırmadığını incelemeye aldı.