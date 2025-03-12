Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, 2024'de sanatçılara, yapımcılara ve telif hakkı sahiplerine toplam 10 milyar dolar ödeme yaptığını açıkladı. Bu rakam, müzik endüstrisine tek bir yılda yapılan en büyük ödeme olarak tarihe geçti.

Spotify’ın verilerine göre, 2024'te 1.500’den fazla sanatçı yalnızca bu platformdan 1 milyon doların üzerinde telif geliri elde etti. Şirketin yıllık telif ödemeleri, 2014’te 1 milyar dolar seviyesindeyken, son 10 yılda 10 katlık bir arttı.

Müzik endüstrisi için kritik bir gelir kaynağı haline gelen dijital platformlar, sanatçıların ve yapımcıların gelirlerini artırmada önemli bir etken. Spotify, abonelik ve reklam destekli gelir modelleriyle milyonlarca sanatçıya ödeme yaptığını ve müzik sektörünü desteklediğini dile getirdi.

Fakat Spotify, 2023'te ABD'de bazı sanatçılar ve müzik yayıncıları tarafından, şarkı sözleri telif ücretlerini eksik ödediği iddiasıyla bir davayla karşı karşıya kalmıştı. Şirket, yasal süreçten sonra New York’taki bir federal yargıcın davayı reddettiğini ve konunun kapandığını ifade etti.