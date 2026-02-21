Spotify Türkiye'nin "Sanatçılar arasında ayrımcılık, telif ücretlerinin dağılımını etkileyen yıkıcı fiyatlama gibi rekabet karşıtı stratejiler uyguladığı" iddialarıyla ilgili şirketin İstanbul ofisine inceleme için giden Rekabet Kurulu heyeti, burada engelleme ile karşılaştığını belirtti. Spotify için çalışan 5 Türk yetkiliyle ısrarla görüşmek isteyen inceleme heyeti "hayır" cevabını aldığını açıkladı.

Rekabet Kurulu kararında yer alan raportör görüşlerine göre sabah 11.25'te ofise giderek yetkili isimlere, belge ve bilgilere erişim talep eden heyet 9 saat boyunca talep ettiği isim, bilgi ve belgelere ulaşamadığını ve bu engelleme nedeniyle incelemenin gerçekleştirilemediğini belirterek Spotify'a idari pazar cezası uygulanmasına karar verdi.

İki ayrı maddeden oy birliği ile idari para cezası verilen Spotify'ın, 2024 cirsounun binde 5'i ve incelemenin geciktiği her gün için de yine aynı cironun onbinde 5'i kadar para cezası ödemesi kararlaştırıldı.

Spotify Türkiye’nin platformda yer alan sanatçılar ve içerik üreticileri arasında, platformda görünürlük başta olmak üzere çeşitli yönlerden ayrımcılık yaptığına ve çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştıran ve/veya muhataplara ödediği telif ücretlerinin dağılımını etkileyen yıkıcı fiyatlama gibi rekabet karşıtı stratejiler uyguladığına ilişkin iddialar üzerine başlattığı ön araştırmada yerinde inceleme aşamasında Rekabet Kurumu, inceleme heyetinin çalışmasının Spotify tarafından engellendiğini belirtti. Kurul, Spotify'ya bu nedenle idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurulu'nun açıklamasında yer alan raportör görüşünde,

"Rekabet Kurulunun 26.06.2025 tarihli ve 25-23/570-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan önaraştırma kapsamında Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ ve Spotify AB’den oluşan ekonomik bütünlüğün (SPOTIFY) yerinde incelemeyi engellediği,

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, SPOTIFY’ın 2024 yılında elde ettiği yıllık gayri safi gelirlerinin binde beşi oranında idari para cezası verilmesi gerektiği,

Ayrıca yerinde incelemenin gerçekleştirilebilmesi için SPOTIFY’ın yerinde inceleme yapacak meslek personelini davet etmesi için bildirimde bulunulmasına karar verilebileceği;

4054 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca (.....) itibaren başlamak üzere SPOTIFY’a her bir gün için, 2024 yılında elde ettiği yıllık gayri safi gelirlerinin onbinde beşi oranında günlük idari para cezası uygulanabileceği sonuç ve kanaatine ulaşıldığı ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

9 SAATLİK İNCELEME SÜRESİ

Rekabet Kurulu'nun SPOTIFY Türkiye’nin platformda yer alan sanatçılar ve içerik üreticileri arasında, platformda görünürlük başta olmak üzere çeşitli yönlerden ayrımcılık yaptığına ve çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştıran ve/veya muhataplara ödediği telif ücretlerinin dağılımını etkileyen yıkıcı fiyatlama gibi rekabet karşıtı stratejiler uyguladığına ilişkin iddialar üzerine başlattığı ön araştırmanın ardından yerinde inceleme yapma kararı aldığı ve 2 Temmuz 2025 11.25'te görevli meslek personelinin şirketin İstanbul'daki adresine gittiği belirtildi. Yaklaşık 9 saat boyunca incelemeyi gerçekleştirebilmek için yetkili kişilere ve bilgilere erişim talep eden Rekabet Kurulu inceleme heyeti, 20.35'te toplantıyı sonlandırdı.

Bu süre içerisinde Rekabet Kurulu inceleme heyeti yaşananları şu şekilde özetledi:

Spotify uygulamasına ilişkin bilişimsel operasyonun çok kompleks olduğu,

İnceleme heyetinin kanuni yetkisi hakkında bilgiye ihtiyaçları bulunduğu,

Talep edilen hususlara ilişkin 1 saat içinde dönüş yapılacağı,

Algoritmaların nasıl işlediği ile ilgili bilgilerin internet sitelerinde kamuya açık şekilde yer aldığı ve internet sitelerinden de görülebileceği, bununla birlikte talep edilen hususların şirketin ticari sırlarına ilişkin olduğu,

İnceleme heyeti tarafından incelenmesi talep edilen kişilerin (5 Türk çalışan) incelemenin kapsamıyla ilişkili olmadığı, bu konuda sorulara cevap veremeyecekleri,

Söz konusu 5 kişinin de (.....)'nun altında çalıştığı, bu kişilerle ilgili sorulara (.....)'nun da cevap verebileceği, bununla birlikte anılan 5 kişiye ilişkin inceleme heyetinin talebine ilişkin SPOTIFY cevabının "hayır" olduğu belirtilmiştir.

5 TÜRK ÇALIŞANLA GÖRÜŞME TALEBİNE 'HAYIR' CEVABI

İnceleme heyetinin inceleme sürecine ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeler yer aldı:

"İnceleme sürecinde, inceleme heyeti tarafından Spotify’ın Türkiye’de yürüttüğü faaliyetlerde ilişkili olduğu tespit edilen (.....)’e, (.....)’e ait (.....) adlı e-posta hesabından “...Spotify Türkiye hakkında Rekabet Kurumu tarafından yapılan önaraştırma çerçevesinde sizinle iletişim kurulması gerekiyor...” ibarelerinin

bulunduğu bir e-posta gönderilmiştir. (.....)’e ait e-posta adresi Spotify ile ilgili süreçlerde kullanılan bir e-posta adresi olmasına ve gönderilen e-posta içeriğinde iletişime geçilebilecek telefon bilgisi sunulmuş olmasına rağmen inceleme süresi boyunca (.....) tarafından herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır.

Bu doğrultuda SPOTIFY yetkilileri tarafından sunulan bilgilerin kamuya açık kaynaklardan elde edilebilecek bilgilerin ötesinde olmadığı, inceleme sürecinde küresel bir şirket olmaları nedeniyle taraflara organize olmaları için yeterince uzun süre tanınmış olmasına rağmen inceleme heyetinin erişim taleplerine olumsuz cevap verildiği ve bu suretle yerinde incelemenin engellendiği değerlendirilmektedir."

Rekabet Kurulu kararında Spotify ile yazışmaları tespit edilen diğer müzik kuruluşlarına yapılan yerinde incelemelerden elde edilmiş bazı belgelere de yer verildi.

Buna ilişkin "Detaylarına yer verilen Belge 1 – 6 bütüncül olarak ele alındığında, gerek SPOTIFY tarafından gönderilen e-postalarda gerekse de DMC, SONY, UNIVERSAL, WARNER gibi teşebbüslerden elde edilen belgeler kapsamında yerinde incelemede incelenmesi özellikle talep edilen (.....) başta olmak üzere gerek toplantıya katılmaları gerekse e-postalarının incelenebilmeleri amacıyla talep edilen kişilerin SPOTIFY’ın Türkiye’deki faaliyetlerinde önemli rollere sahip olduğu değerlendirilmektedir." denildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yerinde incelemenin engellenmesine ilişkin geçmiş örneklerde verilen idari para cezaları da Kurul kararında hatırlatılırken, kararın sonuç bölümünde, "Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, Rekabet Kurulunun 26.06.2025 tarihli ve 25-23/570-M sayılı kararıyla yürütülen önaraştırma kapsamında, 02.07.2025 tarihinde Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ ve Spotify AB’den oluşan ekonomik bütünlüğünde (SPOTIFY) gerçekleştirilen yerinde incelemenin engellendiğine;

- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 2024 yılı gayri safi gelirinin binde beşi oranında olmak üzere; Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ ve Spotify AB’den oluşan ekonomik bütünlüğe (.....) idari para cezası verilmesine,

- 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca (.....) Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ ve Spotify AB’den oluşan ekonomik bütünlüğe her bir gün için, 2024 yılında elde ettiği yıllık gayri safi gelirlerinin onbinde beşi oranında günlük idari para cezası uygulanmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.