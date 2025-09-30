Emeklilerin maaş artışında belirleyici olan enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını 3 Ekim’de açıklayacak.

Merkez Bankası ise yıl sonu için enflasyonu yüzde 24 ile 29 aralığında öngörüyor. Bu oranlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammını şekillendirecek.

EMEKLİLER VE MEMURLAR FARKLI ZAM SİSTEMİYLE MAAŞ ALIYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkını birlikte alıyor. 2026-2027 dönemi için Hakem Heyeti kararına göre:

-2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7,

-2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında yüzde 4 artış yapılacak.

Ayrıca 2026’nın ilk altı ayında taban aylıklara 1.000 TL eklenmesi kararlaştırıldı.

TEMMUZ VE AĞUSTOS ENFLASYONUYLA HESAPLANAN ARTIŞ

Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisine göre, eylülde TÜFE’nin yüzde 2,47 artması bekleniyor. Şu ana kadar oluşan tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 6,71’e ulaştı.

-Oluşan enflasyon farkı: %1,63

-dönem toplu sözleşme: %11

-Kümülatif zam: %12,81

Bu hesaplamalar doğrultusunda emeklilerin maaşlarına yüzde 6,71 oranında artış yansıması öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ ZAM ORANINI ETKİLEYECEK

Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminleri doğrultusunda:

-Enflasyon yüzde 24’te kalırsa, 6 aylık zam oranı yüzde 6,29 olacak.

-Enflasyon yüzde 29’a ulaşırsa, bu oran yüzde 10,56’ya çıkacak.

Enflasyon tahminlerin üzerinde gerçekleşirse emeklilerin zam oranı da artacak, altında kalırsa daha düşük bir artış yapılacak.

EMEKLİLERİN GÖZÜ 3 EKİM'DE

TÜİK’in açıklayacağı eylül enflasyonu, milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak artış için kritik öneme sahip. Yıl sonuna doğru enflasyonun seyrine bağlı olarak emeklilerin alacağı zam oranı netleşecek. Uzmanlar, yüksek enflasyonun emekli maaşlarına yansıyacak zam oranını da artıracağı görüşünde.