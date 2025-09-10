Hükümetin önümüzdeki üç yıla yön verecek Orta Vadeli Programı açıklandı. Programda enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak duyuruldu. Bu rakamla birlikte, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da şekillenmeye ve hesaplanmaya başladı.

Özellikle Ocak 2026’da maaşlarda yaşanacak artış, milyonların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

Ekol TV’de yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, “Çok merak ediliyor; yılbaşında memurlarımız, emeklilerimiz ne kadar zam alacağı ile ilgili şu anda bir hesaplama yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İ LK 6 AYIN ENFLASYON VER İ LER İ KES İ NLE Ş T İ

Yılmaz, 2025’in ilk altı aylık döneminde yüzde 16,67’lik artışın maaşlara yansıdığını hatırlattı. Temmuz ve Ağustos aylarında ise enflasyon ortalaması yüzde 4,14 olarak gerçekleşti. Kalan dört ayın verileri merakla beklenirken, Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program, Ocak 2026 zamları için en önemli gösterge oldu.

EN D Ü Ş Ü K EMEKL İ MAA Ş I KA Ç L İ RA OLACAK?

Yılmaz, “2025 yılı için Merkez Bankası’nın en alt rakamı hedef olan 25 ile 29, OVP’de ise açıklanan 28,5” dedi. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,14 olarak hesaplanıyor. Böylece en düşük emekli maaşı 16.881 liradan 18.592 liraya çıkabilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKL İ S İ İ Ç İ N HESAPLAMA FARKLI

Memurlar ve memur emeklilerinde enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da dikkate alınıyor.

Yılmaz, “Burada yine enflasyon verileri devreye girmiş oluyor. 8. dönem toplu sözleşmesinde 2026'nın ilk dönemi yüzde 11 + 1.000 liralık da taban aylık zammı vardı.

Bunlar hesabın içerisine geliyor. Tabii yine bitmiyor. 2025’ten de gelen yüzde 5’lik peşin alınan bir oran vardı. O da soyutlanıyor. Enflasyon farkı 28,5 üzerinden değerlendirildiği zaman 4,90 çıkıyor. Yüzde 11 de eklediğimiz zaman 16,44” şeklinde konuştu.

Bu hesaplamaya göre en düşük memur emeklisi maaşı 22.672 liradan 27.399 liraya yükselebilecek. Bekar memurlar için en düşük maaş 46.709 liradan 55.388 liraya, evli memurlar için ise 50.502 liradan 59.804 liraya çıkması bekleniyor.

G Ö ZLER OCAK 2026'DA

Milyonlarca emekli ve memur için kritik tarih Ocak 2026. Orta Vadeli Program’da belirlenen enflasyon hedefi zam oranlarını şekillendirirken, kesin rakamlar yılın son enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

Uzmanlar, OVP’nin emekli ve memur maaşları için yol gösterici olduğunu vurguluyor.