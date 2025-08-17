Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik bekleyen milyonlarca sigortalıya umut olacak yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptı. Kurumun duyurusuna göre, özellikle 1995-2015 yılları arasında SSK girişi bulunan çalışanlar için belirli koşullarla 3600 prim günü üzerinden erken emeklilik hakkı gündeme gelebilecek.

3600 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK

SGK’nın yayımladığı listeye göre; engelli çalışan sigortalılar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurmaları halinde yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik hakkı elde edebilecek. Ancak bu haktan yararlanabilmek için en az %40 ve üzeri engel oranına sahip olunması gerekiyor.

MALULEN EMEKLİ OLMA İMKANI

Erken emeklilik kapsamında öne çıkan bir diğer başlık ise malulen emeklilik. Çalışma hayatına başladıktan sonra sağlık sorunları yaşayan veya kaza nedeniyle %60 ve üzeri iş gücü kaybı bulunan sigortalılar, malulen emeklilikten yararlanabiliyor. Ayrıca iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünde %60 ve üzeri kayıp yaşayan kişiler de bu kapsama giriyor.

Bu haktan faydalanabilmek için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim şartı aranıyor. Ancak bakıma muhtaç derecede malul kalanlarda 10 yıl şartı aranmadan 1800 gün prim yeterli oluyor.

ANNELER İÇİN DE EMEKLİLİK FIRSATI DOĞURUYOR

SGK, anneler için de ayrıcalıklı bir düzenleme sunuyor. Sigortalı anneler, 3 çocuk sahibi olmaları halinde toplam 2160 gün (6 yıl) borçlanma yaparak yaş ve prim şartlarını daha erken tamamlayabiliyor. Böylece emeklilik yaşları önemli ölçüde öne çekiliyor.

SGK’nın son düzenlemeleri, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışan için yeni bir umut kapısı açmış durumda. Özellikle engelli çalışanlar, malulen emekli olma hakkı bulunanlar ve anneler için getirilen bu fırsatlar, emeklilik planlarını hızlandırabilecek.