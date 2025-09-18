Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli için yeni yılın ilk maaş zammı kritik önem taşıyor. Temmuz 2025’te yüzde 16,67 oranında artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdi 2026 Ocak ayında yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Ekonomi yönetiminin tahminleri ve TÜİK verileri doğrultusunda maaşlara uygulanacak artış için dört ayrı senaryo gündemde.

TÜİK VERİLERİ İLK İPUÇLARINI VERDİ

Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustos ayında ise yüzde 2,04 olarak açıklandı. Böylece iki aylık rakamlarla yıllık enflasyon yüzde 32,95’e ulaştı. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendiğinden, açıklanan her veri Ocak zammına dair önemli ipuçları veriyor. Geriye kalan dört aylık enflasyon açıklandığında ise kesin oran ortaya çıkacak.

MERKEZ BANKASI VE OVP SENARYOLARI

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25-29 aralığında açıklandı. Buna göre ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 7,14 ile yüzde 10,56 arasında değişebilecek.

Orta Vadeli Program’da enflasyon beklentisi yüzde 28,5 seviyesinde, bu senaryoda zam oranı yüzde 10,14’e çıkıyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi ise yıl sonu beklentisini yüzde 29,86 olarak öngördü. Bu hesaplamaya göre emekliler ocakta yüzde 11,3 zam alabilecek.

MAAŞLARA GÖRE YENİ TABLO

Hesaplamalara göre ocak ayında emekli maaşlarının yeni seviyeleri şöyle şekilleniyor:

-16.881 TL maaş → 18.086 TL – 18.788 TL

-20.000 TL maaş → 21.428 TL – 22.260 TL

-25.000 TL maaş → 26.785 TL – 27.825 TL

-30.000 TL maaş → 32.142 TL – 33.390 TL

-40.000 TL maaş → 42.856 TL – 44.520 TL

OCAK ZAMMI EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜNÜ YENİDEN BELİRLEYECEK

Emekli maaşları için ocak ayında uygulanacak artış oranı, milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek. Nihai oranlar ise yılın son dört ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşecek. Ekonomi çevreleri, yıl sonu verilerine göre emeklilerin yüzde 7 ile 11 arasında bir zam almasını bekliyor.