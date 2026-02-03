2025 yılında 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yapılan yasal düzenleme ile 20 bin TL’ye çıkarıldı. TBMM’de kabul edilen karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında kalan emeklileri kapsıyor.

Yeni artıştan yaklaşık 4,9 milyon emekli yararlanacak. Düzenlemenin yıllık bütçeye maliyeti ise 110 milyar TL’yi aşıyor.

3 BİN 119 TL'LİK MAAŞ FARKI YARIN HESAPLARA YATIRILACAK

Ocak ayında maaşlarını eski tutar üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3 bin 119 TL’lik fark ödemesi, SGK tarafından 4 Şubat’ta yapılacak.

Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Emeklilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak.

Kök maaşı düşük olan emeklilerin aylıkları, hazine desteğiyle 20 bin TL’ye tamamlanacak. Örneğin:

Kök maaşı 10 bin TL olan bir emekliye 10 bin TL,

15 bin TL olan bir emekliye 5 bin TL destek verilecek.

Bu destekle bazı emekliler için hazine katkısı yüzde 100’ün üzerine çıkacak.

GÖZLER BAYRAM İKRAMİYESİ VE VATANDAŞLIK MAAŞINDA

Maaş farkı ödemesinin netleşmesiyle birlikte emekliler, bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı düzenlemelerine odaklandı.

Kulislerde, bayram ikramiyesinin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşulurken, 5 bin TL seçeneğinin öne çıktığı belirtiliyor.

Öte yandan, 2026’da hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşı ile belirlenen gelir seviyesinin altında kalan ailelerin gelirlerinin devlet tarafından tamamlanması hedefleniyor. Uygulamanın yaz aylarında pilot illerde başlaması bekleniyor.