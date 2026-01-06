Dün açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından milyonlarca emekliye yapılacak zam oranı netleşti.



SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak kesinleşirken, toplu iş sözleşmesi nedeniyle memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 18,60 oldu.

EMEKLİLER ARADAKİ FARKA TEPKİLİ



SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileriyle aralarında oluşan zam farkına tepki gösterirken, aradaki farkın kapanması ve zam farkının eşitlenmesi için iktidara çağrıda bulundu.



AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emekliler arasındaki zam farkının kapatılmasına yönelik bir değerlendirme yapıldığını belirterek "SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu da değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'Yİ AŞACAK'



Bu doğrultuda bir adım atılması halinde milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanan yüzde 12,19'luk zamma ek olarak yüzde 6,41 ek zam alacak.



Halihazırda 16 bin 881 TL olan ve dün ilan edilen zamla birlikte yeni yılda 18 bin 938 TL'ye yükseltilmesi beklenen en düşük emekli maaşı, emekliler arasındaki farkın kaldırılması halinde yeni yılda 20 bin 20 TL olacak.