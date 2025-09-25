Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olarak öngörülüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak 2026’da yaklaşık %10,14 oranında zam yapılması bekleniyor.

Öte yandan Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi %25-29 aralığında şekilleniyor. Bu tabloya göre maaş zammı %7,14 ila %10,56 arasında gerçekleşebilir. Ancak refah payı veya ek düzenlemelerle bu oranın yukarı çekilme ihtimali de bulunuyor.

KRİTİK VERİ ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK

Zam oranının netleşmesi için 2025 yılının ikinci yarısına ait altı aylık enflasyon verisinin tamamlanması gerekiyor. TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak 2026 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

Bu veriyle birlikte altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve emeklilerin maaş artış oranı kesinleşecek. Aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zamlı maaş tablosunu paylaşması öngörülüyor.

EN GÜÇLÜ SENARYO %10 ZAM

Şu anki verilere göre en güçlü senaryo, yaklaşık %10 seviyesinde bir artış yapılması yönünde. Ancak yılın son dört ayına ait enflasyon verileri ve olası refah payı düzenlemeleri tabloyu değiştirebilir. Kesin rakamlar 3 Ocak’ta belli olacak ve milyonlarca emekli, yeni yıl maaşlarını zamlı olarak almaya başlayacak.