UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek.
Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek sezona başlayan Beşiktaş, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor.
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arıyor.
Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.