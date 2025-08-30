İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin Fulham'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından endişe yaratan bir olay meydana geldi.

Chelsea maçının hemen ardından Stamford Bridge yakınlarında toplu katliam girişimi planlayan bir saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Saldırganın kask taktığı, üzerinde yelek, ateşli silah ve fazladan mühimmat taşıdığı belirtildi.

Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi ancak saldırganın yakalandığı o anlar İngiliz basınında son dakika olarak servis edildi.

Konuyla ilgili araştırmaların devam ettiği ve başarısız saldırı girişiminin altından çıkacak örgütlerin ortaya çıkarılacağı söyleniyor.