Ay Yıldızlı ekip, Dün Turka Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı ağırladı.

Türkiye maçta rakibini 4-1 mağlup ederken, maçı protokol tribününde çok sayıda devlet yetkilisi takip etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili ile mücadeleyi takip etti.

ÖCALAN PROTESTOSU YAPILDI

Erdoğan ve beraberindeki heyetin de takip ettiği maç sırasında dikkat çeken bir tezahürat yükseldi.

Taraftarlar hep bir ağızdan, "Terörist Meclis'te konuşma mı yapar?" diyerek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ve Meclis'te konuşması yönündeki çağrılara tepki gösterdi.