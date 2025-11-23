TBMM'de süreç komisyonunun Cuma günü gerçekleştirdiği oylamanın ardından İmralı'ya gitme kararı alındı.
CHP'nin veto ettiği oylamanın ardından Yeni Yol Grubu da temsilci göndermeme kararı almıştı.
Karara bir tepki de Göztepe- Kocaelispor maçında tribünlerden geldi.
Deplasman tribünündeki Kocaelispor taraftarının, "Terörist Meclis'te konuşma mı yapar?" sloganlarına Göztepe taraftarı da karşılık verdi.
MİLLİ MAÇTA DA PROTESTO EDİLMİŞTİ
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile Bursa'da oynadığı maçta da protesto düzenlenmişti.
Ayrıca A Milli takımın Kocaeli Stadyumu'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Gürcistan Devlet Başkanı Miheil Kavelaşvili ile izlediği maçta da Öcalan protestosu yapılmıştı.