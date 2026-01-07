Futbolda bahis operasyonu tüm hızıyla sürerken TFF düğmeye bastı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tebliğ edilen “yürütmenin durdurulması” kararının ardından kulüplere dikkat çeken bir yazı gönderdi.

YASAL BAHİS YASAĞI RESMEN TEBLİĞ EDİLDİ

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'nin kulüplere yolladığı bahis talimatı ortaya çıktı... TFF, Türkiye’de faaliyet gösteren bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.

'SİYAH BANTLA KAPATIN'

TFF'nin kulüplere gönderdiği yazıda önemli bir detay da dikkat çekti. Gazeteci Tahir Kum o belgeleri paylaştı. Kulüplerden, statlarda ve resmi alanlarda yer alan yasal bahis reklamlarının siyah sticker ile kapatılması istendi. Uygulamanın ev sahibi olunan ilk müsabakaya yetiştirilmesi gerektiği, aksi durumda TFF temsilcilerinin rapor tutacağı belirtildi.

Talimat sonrası TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan lig isim sponsorlukları da tek tek kaldırıldı. Bu durum, federasyonun bahis reklamlarına karşı aldığı kararlı tavrı gösterdi. Tahir Kum’un haberine göre, kulüplere gönderilen yazıda uygulamanın bir sonraki bildirime kadar geçerli olacağı vurgulandı.