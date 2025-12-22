TFF 2. Lig’de oynanan Somaspor-Bursaspor maçında bir grup Bursaspor taraftarı, siyasetçi Leyla Zana’ya küfürlü sloganlar attı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, taraftarlar dünkü maçta da “Anlayan anladı” tezahüratı yaptı.

Dün oynanan karşılaşmalarda da benzer tezahüratlar gündeme geldi.

Fethiyespor

Fethiyespor, Mardinspor’la oynadığı maçın 16. dakikasında “Bursa” tezahüratı yaptı.

Göztepe

Göztepe–Samsunspor maçında tribünlerden “Bursa sen bizim her şeyimizsin” sloganları yükseldi. Göztepe tribünlerinde bir süre Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahürat da tekrarlandı.

Rizespor

Bir grup Rizespor taraftarı, Bursaspor tribünlerinde yapılan küfürlü tezahüratı dillendirdi.

Ankaragücü

Ankaragücü taraftarları, Erbaaspor’la oynanan maçta “Bursa” ve “Bursaspor” tezahüratı yaptı.

Destek tezahüratları

Batman Petrol Spor, Diyarbakırspor ve Vanspor taraftarları ise “Leyla Zana onurumuzdur” sloganı attı.