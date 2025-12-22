TFF 2. Lig’de oynanan Somaspor-Bursaspor maçında bir grup Bursaspor taraftarı, siyasetçi Leyla Zana’ya küfürlü sloganlar attı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, taraftarlar dünkü maçta da “Anlayan anladı” tezahüratı yaptı.
Dün oynanan karşılaşmalarda da benzer tezahüratlar gündeme geldi.
Fethiyespor
Fethiyespor, Mardinspor’la oynadığı maçın 16. dakikasında “Bursa” tezahüratı yaptı.
Göztepe
Göztepe–Samsunspor maçında tribünlerden “Bursa sen bizim her şeyimizsin” sloganları yükseldi. Göztepe tribünlerinde bir süre Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahürat da tekrarlandı.
Rizespor
Bir grup Rizespor taraftarı, Bursaspor tribünlerinde yapılan küfürlü tezahüratı dillendirdi.
Ankaragücü
Ankaragücü taraftarları, Erbaaspor’la oynanan maçta “Bursa” ve “Bursaspor” tezahüratı yaptı.
Destek tezahüratları
Batman Petrol Spor, Diyarbakırspor ve Vanspor taraftarları ise “Leyla Zana onurumuzdur” sloganı attı.