Süper Lig’in 11’inci haftasında Göztepe evinde Gençlerbirliği’ni Juan’ın 45+1’inci dakikada attığı golle 1-0 yenerek çıkışa geçti. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Bulgar teknik adam, “Çok önemli galibiyetti. Özellikle deplasmanlarda kaybedilen 2 maçın ardından bu galibiyet çok değerliydi. Biz ikinci, üçüncü golü bulup maçı erken koparabilirdik. Yakaladığımız kontrataklar oldu ama forvetlerimiz maalesef değerlendiremedi. Gençlerbirliği iyi bir takım. Bizim artırmamız gereken bir rekabet ortamı var. Yeni yıla kadar elimizden geleni yapacağız ve maksimum puanları toplamalıyız” ifadelerini kullandı.

'OLAITAN, AMATÖR FUTBOLCU GİBİ OYNUYOR'

Stanimir Stoilov orta saha oyuncusu Olaitan’ı ise çok sert eleştirdi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Beninli oyuncu için, 'Amatör futbolcu gibi oynadı' ifadelerini kullanan Stoilov, “Olaitan’dan beklentimiz fazla ama bugün maça girdiğinden itibaren amatör oyuncu gibi gördük. Bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bu sorun daha önce oldu. Kendisi milli takımını Göztepe’den daha fazla düşündü. Başka yolu yok, Olaitan sorununu çözmeliyim. Kendisinin 1 buçuk, 2 ay önceki seviyesi iyiydi. Şu an amatör oyuncu gibi oynuyor. Olaitan benim istediğim gibi, kulübümüzün, taraftarımızın istediği gibi oynamalı. Kimsenin gözünün yaşına bakmam bu konuda çok netim” yorumunu yaptı.

'YARATICI OYUNCULAR ALMALIYIZ'

Devre arasındaki transfer dönemini değerlendiren Stoilov sözlerini şu şekilde tamamladı: “Yaratıcı oyunculara ihtiyacımız var. Romulo gibi yaratıcı bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız. Rekabeti artıracağımız değişiklikler yapmalıyız. Bu oyuncuları bulmak için çok sıkı bir şekilde çalışmalıyız. Rekabet ortamı çok önemlidir. Rekabet ortamı sağlanmazsa bazı oyuncular gereğinden fazla konfor alanına girerler. Oyuncular rahat hissetmeye başlarlar. Bu konforu hissetmemelerini isterim.”