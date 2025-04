Süper Lig’in 32’nci haftasında Göztepe ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı’nda karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Stanimir Stoilov, “Bence iki takım adına iyi maçtı. Biz kendi seviyemizi sahaya yansıttık. Maalesef fırsatlar değerlendiremedik, golleri kaçırma adına maalesef fırsatları harcıyoruz. Stratejimizi hırsla sahaya yansıtıyoruz ama 2-3 tane kaçan net fırsatlar var. Bu bizim adımıza kötü. Rakip Beşiktaş tek fırsat yakaladı ve golü attı. Üzerimizde kazanamama baskısı oluştu. Avrupa hedefini ben koydum. Bu hedefi yükseğe koymuş olabilirim. Göztepe ailesine ben inandım, Göztepe ailesi bu hedefe inandı. Bu hedefe inanıyoruz. Sakatlar olmasaydı daha iyi bir yerde olurduk. Bu maçta bile iki sakat verdik. Bizim için toparlanma zamanı artık. 4 gün sonra Trabzon’da hayallerimiz peşinde gideceğiz. Deplasmanda da olsak turu geçeceğimize inanıyoruz” dedi.

'TRABZONSPOR MAÇINDA HER ŞEYİ VERECEĞİZ'

Her oyuncunun sakatlığının kendileri için büyük kayıp olduğunu ancak mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Bulgar çalıştırıcı, “Süper Lig’de eminim hiçbir takım bu kadar sakatlık yaşayıp da ayakta kalamaz. İlk 11’de oynayan 5-6 oyuncumuzun sakatlığı mücadele ediyoruz. Ben tüm oyucularıma çok güveniyorum. O yüzden toplam 11 kişi kalsak da kazanmak için her şeyi yapacağız. Trabzon’da zor bir mücadele bizi bekliyor. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Rüyalarımıza kavuşmak için her şeyi yapacağız. Bu hedef olursa olur, olmazsa gelecek sezon Avrupa için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.