Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş sahasında Göztepe’ye 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

'GÜZEL GÜNLER GELECEK'

Muhteşem bir galibiyet aldıklarını belirten Stoilov, “Göztepe’nin adını Türkiye Kupası’nda yarı finale yazdırdık. Ailemiz için çok mutluyum. Zor bir süreçten geçtik. Bu süreç bizim için henüz bitmedi. Taraftarımızla, oyuncularımızla, kulüp olarak mücadele etmeye devam edeceğiz Bu şekilde devam edersek başarılı günler bizi bekliyor. Güzel günler gelecek.

Maçta bizim adımıza iki farklı yarı vardı. İlk yarı Beşiktaş daha iyiydi. Orada skor 3-0’a gelebilirdi. İlk yarıda sergilediğimiz futboldan mutlu değilim. Kırmızı kart ve ikinci yarıdaki düzeltmeler yaptık. Takım olarak dinamizm ve baskılı oyunla gerçek Göztepe’nin sahaya yansıtmak istediği oyuna kavuştuk. İlk yarıdan hoşlanmadık diyebilirim. Rakibimiz 10 kişi kalmasaydı maçı çevirmemiz zor olurdu.” diye konuştu.

‘ROMULO İÇİN TEKLİF ALDIK’

Takımın yıldız ismi Romulo ile ilgili gelen bir soru üzerine Stoilov, “Romulo takımın bir parçası, onun işi gol atmak ve ofansif anlamda takıma katkı sağlamak. 1 yıl önce bize geldiğinde çok büyük efor sarf etti. Büyük bir gelişim gösterdi. Onun için önemli noktalardan birisi takım için oynaması ve mücadele etmesi. Bu da ona golleri getirdi. Çok daha büyük bir potansiyeli var. 1,5 aylık bir sakatlık yaşadı. Sakatlık olmadan önce de çıkan transfer söylentileri aklını karıştırdı.

Bu dönemde oyuncuların aklının karışmaması gerekiyor. Biz o dönemde Şampiyonlar Ligi’nde oynayan önemli bir takımdan bir teklif aldık. Kulübümüz hedeflerimiz için bu teklifi reddetti. Bu hedeflere vardıktan sonra kulüp düşünür ve iyi bir teklife gelirse o zaman ne gerekiyorsa yapılır. Bizim genç ve büyük potansiyelli oyuncularımız var. Hiçbir oyuncumuzun transfer döneminde aklını kaybetmemesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımdan teklif gelirse bunların yaşanması normal” diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, sezon başında Avrupa hedefini kendisinin koyduğunu ve bunun için çalışmalara hep birlikte devam edeceklerini dile getirdi.