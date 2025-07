Colley’nin bir düşme sonucu kolunu yaraladığı ve hastaneye kaldırıldıktan sonra burada Covid kaptığı, bu durumun zatürreye dönüşerek ölümüne yol açtığı belirtildi. Menajerinin açıklamasında, “Ken Colley, 60 yıllık kariyerinde sahnede, sinemada ve televizyonda çok sayıda karaktere hayat vermiş en iyi karakter oyuncularımızdan biriydi” denildi.

Oyuncu, Star Wars dışında Monty Python's Life of Brian (Brian'ın Hayatı) filminde İsa'yı, BBC’nin Measure for Measure uyarlamasında Viyana Dükü’nü canlandırmış, Ken Russell’ın filmlerinde ise kötü ve eksantrik karakterlerle izleyici karşısına çıkmıştı.

Colley, Star Wars hayranlarının gönderdiği yoğun mektuplar sayesinde George Lucas’ın karakteri Return of the Jedi filmine eklediğini belirtmişti. Empire rolünü yönetmen Irvin Kershner’ı etkilemesi üzerine aldığını söyleyen Colley, Kershner’ın kendisine “Hitler’i korkutacak birini arıyordum, evet, sanırım sensin” dediğini aktarmıştı.

Amiral Piett karakterini 2012’de yayımlanan Lego Star Wars: The Empire Strikes Out adlı animasyon yapımda seslendirerek yeniden canlandırmıştı. Star Wars sayesinde dünyanın dört bir yanında hayran buluşmalarına katılan Colley, orijinal üçlemenin en sevilen oyuncularından biri olarak anılıyordu.

Colley ayrıca 1970’lerin polis dizisi The Sweeney’de Noah Riley, Doctor Who özel bölümlerinde farklı karakterler ve Holby City ile Peaky Blinders dizilerinde de roller almıştı. 2007’de Greetings adlı korku filminin yönetmenliğini üstlenmiş ve 2017’de Phenomenal Cat’in Pop Wasteland albümünde kısa anlatımlar kaydetmişti.

Manchester doğumlu oyuncunun Kent’te yaşamaktan keyif aldığı ve aktör-yönetmen Terry Gilliam’a göre gerçek hayatta kekeme olduğu, ancak film setlerinde repliklerini sorunsuz şekilde söylediği belirtildi. Colley, 2014’te Cockpit tiyatrosunda sahnelenen Godot’yu Beklerken oyununda Estragon karakterini canlandırmanın kariyerindeki en sevdiği rol olduğunu ifade etmişti.

Oyuncunun bahçe işleri, sanat koleksiyonculuğu ve hızlı arabalarla ilgilenmek gibi tutkuları bulunuyordu. Sosyal medyada hayranları Colley için “Galaksilerde ve kalplerimizde ölümsüzleştin, Güç seninle olsun” mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.