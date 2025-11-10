ABD'de kahve tüketimi hızla artarken, sektördeki rekabet de aynı ölçüde kızışıyor. Her gün kahve içen Amerikalıların oranı yüzde 62’yi bulurken, pazardaki en büyük pay hâlâ dev markaların elinde. Bu ortamda yükselişe geçen bazı yeni markalar, zorluklarla karşılaşabiliyor. Son olarak, kahve ve kokteyli bir araya getiren konseptiyle dikkat çeken The Blend Coffee & Cocktails, iflas koruma başvurusunda bulundu.

KISA SÜREDE ŞUBELERİNİ ARTIRDI

2020 yılında Florida'nın St. Petersburg kentinde kurulan The Blend Coffee & Cocktails, Stacha Madsen ve kızı Nichole Richardson tarafından hayata geçirildi. Kurucular daha önce Seattle'da bir kahve standı işletiyordu. Florida’daki ilk şubesinin ardından kısa sürede büyüyerek Central Avenue, 4th Street N, 34th Street N ve Magnolia Heights gibi bölgelerde toplam sekiz şube açmayı başardı.

Marka, yalnızca kahve ile sınırlı kalmayıp, menüsüne alkollü içecekleri de ekleyerek "The Blend Coffee & Cocktails" adını aldı. Özellikle kahve ve kokteyl karışımı sunumlarıyla dikkat çeken marka, kendine has espresso harmanı ve sunduğu kahve/alkol tadım menüleriyle genç kitle arasında popüler hâle geldi. Müşterilerine özel olarak Brezilya, Nikaragua ve Peru’dan gelen çekirdeklerle hazırlanan güçlü, dumanlı ve meyvemsi notalara sahip bir espresso deneyimi sunuyordu.

ALKOLLÜ ÜRÜNLER DE SATIYORDU

Ayrıca, mimosa, bloody mary ve fuzion gibi kokteyl seçenekleri de menüde yer alıyordu. Espresso martini’nin ABD’de en çok tüketilen üçüncü kokteyl hâline gelmesiyle, bu içki The Blend’in menüsünde önemli bir yer edindi.

Starbucks da 2016’da benzer şekilde menüsüne alkollü içecekler ekleyerek akşam saatlerinde müşteri çekmeyi denemişti. Ancak bu deneyim kısa sürede sonlandırılmıştı. Uzmanlar, Starbucks’ın başarısını kahveye odaklanmasına bağlarken, The Blend gibi girişimler bu alandaki boşluğu değerlendirmeye çalıştı.

BORÇLARI MİLYON DOLARI BULDU

Tüm bu başarı ve yeniliklere rağmen, The Blend finansal sorunlarla karşılaştı. Şirketin farklı şubeleri adına açılmış olan The Blend Coffee 14 LLC ve The Blend Coffee 6 LLC gibi kuruluşlar, 4 Kasım 2025’te Florida Orta Bölgesi’nde iflas koruması başvurusunda bulundu. Bu başvuru, şirketin hemen kapanmak yerine borçlarını yeniden yapılandırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Belgelerde, şirketin varlıklarının 0–100 bin dolar, borçlarının ise 100 bin – 1 milyon dolar arasında olduğu bildirildi. The Blend, resmi kayıtlarda “Restoranlar ve Diğer Yiyecek Mekânları” kategorisinde yer alıyor.