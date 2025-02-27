Satışları artırmak ve müşterilere öncelik vermek amacıyla yeni CEO Brian Niccol, Seattle merkezli kahve zincirinin "Starbucks'a geri dönmesine" yardımcı olacağını söylediği değişiklikler yaptı.

usatoday'ın haberine göre Niccol’un liderliğinde, Starbucks açık kapı politikasını tersine çevirerek yeni ve geri dönen kahve dükkanı olanaklarını tanıttı. Ayrıca, bu hafta menü yenilemesi ve işten çıkarmaların da geleceği belirtildi.

Starbucks, geçen ay menü tekliflerini "optimize etmeye" başlayacağını ve bunun sonucunda mali yıl sonuna kadar hem içecek hem de gıda kalemlerinde yüzde 30'luk bir azalmaya ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

4 Mart'tan itibaren, birkaç Frappuccino harmanlanmış içecek de dahil olmak üzere "daha az popüler" içeceklerin bir seçkisi Starbucks menüsünden kaldırılacak. Kaldırılacak olan içeceklerin tam listesi ise aşağıda yer alıyor.

İçecekler üç ana nedenden dolayı menüden kaldırıldı: ya yaygın olarak satın alınmıyorlardı, ya yapımı karmaşıktı ya da menüdeki diğer içeceklere benziyorlardı.

Üretimi sonlandırılacak içecekler arasında Royal Breakfast Latte, White Hot Chocolate ve çeşitli Frappuccino karışımlı içecekler de bulunuyor.

Starbucks sözcüsü Erin Stan'e göre tam liste şöyle:

Espresso Frappuccino

Kahve Vanilya Frappuccino

Java Chip Frappuccino

Beyaz Çikolatalı Mocha Frappuccino

Chai Kremalı Frappuccino

Karamel Kurdele Çıtır Kremalı Frappuccino

Çift Çikolatalı Parçacıklı Kremalı Frappuccino

Çikolatalı Kurabiye Kırıntısı Kremalı Frappuccino

Beyaz Çikolatalı Kremalı Frappuccino

Beyaz Sıcak Çikolata

Kraliyet İngiliz Kahvaltısı Latte

Buzlu Matcha Limonatası

Bal Badem Sütü Düz Beyaz