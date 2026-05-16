Starbucks Corp., küresel çapta yürüttüğü verimlilik artırma çalışmaları doğrultusunda teknoloji altyapısını yeniden yapılandırıyor. Şirket, dış kaynak kullanımını azaltarak operasyonel maliyetleri düşürmek amacıyla Hindistan’da stratejik bir teknoloji merkezi kuracağını duyurdu.

2027 MALİ YILINDA FAALİYETE GEÇECEK

Bloomberg News tarafından görülen ve çalışanlara gönderilen mesajlara göre, yeni teknoloji üssünün şirketin Ekim ayında başlayacak olan 2027 mali yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu merkez, Starbucks’ın Hindistan’daki ilk kurumsal ofisi olma özelliğini taşıyacak. Şirket, bu yılın sonuna kadar yer tespiti çalışmalarını tamamlamayı ve ardından işe alım süreçlerine başlamayı hedefliyor.

DIŞ KAYNAK KULLANIMINA SON VERİLİYOR

Starbucks Teknoloji Direktörü (CTO) Anand Varadarajan, daha önce üçüncü taraf yükleniciler tarafından yürütülen bazı rollerin kurum içine geri alınacağını belirtti. Şirket, daha önceki bir yeniden yapılanma sürecinde dışarıya aktardığı bu pozisyonları, değişen stratejisi doğrultusunda yeniden bünyesine katma kararı aldı.

Varadarajan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dış hizmet sağlayıcılara olan bağımlılığı azaltmaya odaklanmış durumdayız. Çok sahalı bir yapı kurmak, bu hedefe ulaşma yolunda atılmış anlamlı bir adımdır."

CTO, üçüncü taraf teknoloji sağlayıcılarının ek maliyetler çıkardığını ve Starbucks'ın "aracıları" ortadan kaldırarak doğrudan kontrol sağlamak istediğini vurguladı.

"EKİPLERLE DAHA YAKIN BAĞ KURULACAK"

Cuma günü bir şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, mevcut durumda Hindistan dahil birçok ülkede teknoloji sağlayıcılarıyla çalışıldığı ifade edildi. Bu rollerin şirket bünyesine taşınmasının temel amacı, "yapılan işle ve bu işi sunan ekiplerle daha yakın bir bağ kurmak" olarak açıklandı.

YENİDEN YAPILANMA İSTİHDAM KAYIPLARI

Starbucks, teknoloji birimindeki değişim rüzgarları kapsamında geçtiğimiz ay Nashville'de yeni bir ofis açacağını ve teknoloji iş gücünün yaklaşık %20'sine tekabül eden 270 rolün buraya kaydırılacağını duyurmuştu. Bu süreçte bazı teknoloji çalışanlarının işine son verilmişti.

Şirket genelinde ise geçen yılın Şubat ayından bu yana, 300'ü bu hafta olmak üzere toplamda 2.000'den fazla çalışanın işine son verildi.