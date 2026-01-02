Zincir kahve markalarında art arda gelen fiyat güncellemeleri devam ediyor. Son olarak Starbucks, Türkiye genelindeki mağazalarında geçerli olmak üzere yeni fiyat listesini uygulamaya aldı.

Sosyal medyada paylaşılan güncel tablolar, özellikle sık tercih edilen kahve çeşitlerindeki artışı gözler önüne serdi.

AMERİCANO VE FİLTRE KAHVEDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Yeni fiyatlara göre Starbucks’ta orta boy Americano 120 TL’den 150 TL’ye, filtre kahve ise 115 TL’den 145 TL’ye yükseldi. Böylece her iki üründe de yaklaşık %25–30 bandında bir zam yapılmış oldu.

Güncellenen listede latte ve cappuccino gibi ürünlerin fiyatı 175 TL seviyesine çıkarken, sıcak çikolata 210 TL’ye, Türk çayı ise 75 TL’ye kadar yükseldi.

Starbucks’a gelen son zamların ardından fiyatlar, kahve severler tarafından Espressolab ile karşılaştırılmaya başlandı. Paylaşılan tablolar, Americano ve filtre kahvede iki marka arasındaki farkın 10–15 TL seviyesine kadar düştüğünü ortaya koyuyor.

Bazı ürün gruplarında ise Starbucks fiyatlarının rakip zinciri yakaladığı, hatta belirli kalemlerde geçtiği yönünde yorumlar dikkat çekiyor.

Starbucks’ta yapılan son fiyat artışı, dışarıda kahve içmenin maliyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

Temel kahve ürünlerinde fiyatların 150 TL seviyesine dayanması, tüketicileri alternatif markalara ya da evde kahve hazırlamaya yönlendiriyor.

Önümüzdeki dönemde zincir kahve markalarındaki fiyat politikalarının nasıl şekilleneceği ise yakından takip ediliyor.