Açılıma tavır alan ve ‘’Bebek katili sürecin sözde aktörü olamaz’’ diyen Cumhur İttifakı ortağı ve DSP lideri Önder Aksakal, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına İade-i itibar istedi. Bu konuda hazırladığı yasa teklifini TBMM’ye sundu. Aksakal ‘’40 bin kişinin katlime af tartışılıyorsa tek bir cana kıymayan 3 fidanın da itibarları iade edilmeli’’ dedi.

40 BİN CAN KATLEDİLDİ

Aksakal ‘’‘ PKK terör örgütü elebaşı Öcalan, 40 bin insanımızın katledilmesinden sorumludur. Bugünlerde Öcalan’ın affı ve statüsü tartışılıyorsa, hiçbir cana kıymayan ve idamı gerektiren bir suçu olmayan üç fidanın da itibarları geri verilmelidir. İdam kararını onaylayan TBMM için bu bir görevdir’’ dedi.

1586 SAYILI KANUN

Kanun teklifi ile Ankara1 No’lu Sıkıyönetim Mahkemesinin verdiği idam kararı sonrası TBMM tarafından onaylanan 2 Mayıs 1972 tarih ve 1586 sayılı “Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’m Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun’un” yürürlükten kaldırılarak iade-i itibar verilmesi isteniyor. Aksakal kanun teklifi konusunda şunları söyledi:

’TBMM’deki Millî Dayanışma Komisyonu çalışmaları ve yazılan rapor sürecinde PKK terör örgütü elebaşı, 40 bin insanımızın katledilmesinden sorumlu Abdullah Öcalan’ın affı ve statüsü tartışılmıştır.

TBMM’NİN GÖREVİDİR

Bu konularda yasal düzenleme çalışmaları yapılırken, idam edildikleri dönemdeki yasalarda bile idam cezasını gerektiren bir fiilleri olmayan üç fidanın itibarlarının iadesi, idam kararını onaylayan TBMM için bir görevdir. Böylelikle toplumunda derin yara ve hüzne yol açan, geçmişte yapılan bir hatadan dönülmesi ve toplumsal barışa katkı sağlanacaktır’’

Katili, sürecin müzakerecisi yaptılar

Açılım sürecinde AKP-MHP’den farklı tavır alan Cumhur İttifakı ortağı DSP Lideri Aksakal ‘’Ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına hükümlü bir bebek katilini sürecin sözde ‘baş aktörü ve müzakerecisi’ yaptılar. PKK’nım binlerce TIR dolusu silahı var. 30 çakaralmazı teneke kazanda yakınca silah teslimi yeterli mi sayılıyor. Bir tek terörist gelip yargıya teslim oldu da bizim mi haberimiz yok?. Kandil’deki elebaşılar inlerinden çıktı da biz mi duymadık?’’’ diye sormuştu.