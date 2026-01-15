Moda, müzik, popüler kültür ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan ELLE Style Awards, önceki akşam 11'inci kez düzenlendi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran törende, 25 farklı kategoride yılın en ilham veren ve stil sahibi isimleri ödüllendirildi.

Hande Erçel de 'Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu' ödülünü kazandı.

Ancak Erçel'in özel gece için seçtiği kombini sosyal medyanın diline düştü. Altın sarısı bir takım giyen Erçel bu kostümüyle pek beğenilmedi.

"BEN BİLE BU KADAR RÜKÜŞ OLAMAM"

Sahnede ve günlük yaşamda giydiği kıyafetler sürekli eleştirilen şarkıcı Demet Akalın da Hande Erçel'e "Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya" yorumunu yaptı.