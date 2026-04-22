ABD merkezli CNN'in haberine göre İran'a karşı yürüttüğü savaşta Pentagon, kritik füze stoklarını büyük ölçüde tüketti.

Uzmanlar bu durumun önümüzdeki birkaç yıl içinde başlayabilecek olası yeni çatışmalar için ciddi bir risk yarattığını vurguladı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından yapılan yeni bir analize göre yedi haftalık savaş sürecinde Hassas Vuruş Füzelerinin en az yüzde 45'i harcandı.

Balistik füzeleri durdurmak için tasarlanan THAAD envanterinin ise yarısı kullanıldı. Ayrıca Patriot hava savunma füzelerinin de yüzde 50'si tüketildi.

Savunma Bakanlığına ait gizli verilerle de örtüşen bu rakamlar askeri kapasitenin sınırlarına dayandığını gözler önüne serdi.

Pentagon füze üretimini artırmak için yeni sözleşmeler imzaladı ancak kapasite artsa bile bu sistemlerin teslim edilmesi 3 ila 5 yılı bulacak.

ÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Kısa vadede ABD'nin mevcut ateşkes bozulsa bile İran'a karşı operasyonları sürdürecek kadar mühimmatı bulunuyor.

Ancak kritik silah stoklarının seviyesi artık Çin gibi güçlü rakiplerle başa çıkmak için yeterli görülmüyor. Envanterin savaş öncesi seviyelere dönmesi ise muhtemelen yıllar sürecek.

Bu esnada Çin, olası bir askeri harekata hazırlık yapıyor. Yüzlerce gemi, binlerce füze Tayvan'a doğrultuldu.

Emekli Albay Mark Cancian "Yüksek mühimmat harcamaları Batı Pasifik bölgesinde savunmasızlığın arttığı bir pencere açtı. Bu stokların yeniden doldurulması bir ila dört yıl alacak ve envanterin olması gereken seviyeye ulaşması için bundan sonra da birkaç yıla ihtiyaç duyulacak." yorumun yaptı.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise ordunun her türlü görevi yerine getirecek kabiliyete sahip olduğunu savunuyor.

Parnell yönetimin insanların ve çıkarların korunması için derin bir cephaneliğe sahip olduğunu iddia ediyor.