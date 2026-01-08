Süt üreticilerinin artan maliyetleri doğrultusunda uzun süredir beklenen karar açıklandı. Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını artırarak yeni fiyatı yürürlüğe koydu.

USK tarafından yapılan açıklamada,

“USK, çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 22,22 lira geçecek şekilde belirledi”

ifadelerine yer verildi.

YENİ FİYAT 22 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni fiyat 22 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göre:

Yüzde 3,6 yağ

Yüzde 3,2 protein

oranına sahip çiğ inek sütünün tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç olmak üzere üreticinin eline litre başına net 22,22 lira geçecek şekilde belirlendi.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üretici tarafından karşılanması halinde, bu kalemlerin üreticiye ayrıca ödeneceği bildirildi. Ayrıca baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her 0,1’lik değişim için 33 kuruş fark uygulanacak.

ZAM KARARI SÜT ÜRÜNLERİNE YANSIYACAK

Çiğ süt fiyatı, yoğurt, peynir, ayran, tereyağı ve kaşar gibi temel süt ürünlerinin maliyetinde belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, çiğ süte gelen bu artışın raf fiyatlarına yansımamasının mümkün olmadığını vurguluyor.

Özellikle son dönemde enerji, ambalaj ve işçilik giderleri de yükselirken; yeni çiğ süt fiyatının ardından süt ürünleri üreticilerinin fiyat güncellemesine gitmesi bekleniyor. Bu kapsamda:

Yoğurt

Beyaz peynir

Kaşar peyniri

Tereyağı

gibi ürünlerde kademeli zamlar gündeme gelebilir.

TÜKETİCİ NE ZAMAN ETKİLENİR?

Uzmanlara göre çiğ süt fiyatındaki artışın market raflarına yansıması genellikle 2 ila 4 hafta arasında gerçekleşiyor. Mevcut stokların erimesiyle birlikte yeni üretim maliyetleri fiyatlara eklenecek.

Bu nedenle özellikle dar gelirli vatandaşlar için süt ve süt ürünlerine erişimin daha da zorlaşabileceği ifade ediliyor.

FİYATLAR NİSAN 2026'DA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

USK’nın açıklamasında fiyatların kalıcı olmadığına da dikkat çekildi. Duyuruya göre,

“çiğ süt tavsiye fiyatı Nisan 2026’da yeniden değerlendirilecek.”

Bu değerlendirmede üretim maliyetleri, yem fiyatları ve piyasa koşulları belirleyici olacak.

ZAM ZİNCİRİ KAPIDA

Çiğ süte yapılan artış, sadece üreticiyi değil tüketiciyi de doğrudan ilgilendiriyor. Yeni fiyatla birlikte yoğurt ve peynir başta olmak üzere süt ürünlerinde yeni zamların kaçınılmaz olduğu belirtilirken, gözler önümüzdeki günlerde market etiketlerine çevrilmiş durumda.