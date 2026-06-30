Asya pazarının en popüler meyvelerinden biri olan durianda, bu yıl rekor düzeyde üretim gerçekleşti.

Yaşanan bu arz fazlası, özellikle Malezya ve Singapur'daki piyasa dengelerini doğrudan etkiledi. Satıcılar ellerindeki stokları eritebilmek için indirimli satışlara ve dikkat çeken kampanyalara yöneldi. Singapur'daki bazı noktalarda meyvenin ücretsiz dağıtılması ise tüketici tarafında yoğun bir ilgiyle karşılandı.

TEZGAHLARDA BEDAVA DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Singapur'un Tampines bölgesinde faaliyet gösteren bir tezgâhta, haziran ayının ortasından bu yana her gün yüzlerce kilogram durian ücretsiz olarak halka sunuluyor. Kişi başı iki meyve sınırı getiren işletmenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

İşletme sahibi, bu uygulamanın hem topluma bir katkı hem de genç nesli durianın farklı çeşitleriyle tanıştırma amacı taşıdığını ifade ediyor.

ÜRETİM PATLAMASININ ARKASINDAKİ NEDENLER

Piyasadaki bu keskin fiyat düşüşünün temelinde, Malezya'da geçmiş yıllarda yapılan tarımsal dönüşüm yatıyor.

BBC'nin aktardığı bilgilere göre, Çin'den gelen yüksek talep doğrultusunda pek çok üretici, kauçuk ve palmiye bahçelerini durian üretimine dönüştürdü. O dönemde toprakla buluşan ağaçların bu yıl eş zamanlı olarak verim aşamasına geçmesi, piyasada kontrol edilmesi güç bir arz fazlası yarattı.

FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE YARI YARIYA DÜŞTÜ

Yaşanan bolluk, "Musang King" gibi premium ve lüks olarak kabul edilen durian çeşitlerini de etkiledi. Üreticiler, ürünlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yarı fiyatına, bazı bölgelerde ise üçte bir fiyatına satmak durumunda kaldıklarını belirtiyor. Aşırı arzın yanı sıra olumsuz hava koşullarının da ürün kalitesini ve verimini etkilemesi, üreticilerin gelir kayıplarını artıran bir diğer faktör oldu.

Süreç karşısında Malezya Federal Tarım Pazarlama Otoritesi, küçük ölçekli çiftçileri korumak adına taban fiyat uygulaması başlatarak ürün alımı yapmaya karar verdi. Sektör temsilcileri ise gelecekte benzer krizlerin önüne geçmek amacıyla, düşük fiyat rekabeti yerine kalite ve markalaşmaya odaklanan, sürdürülebilir bir ihracat modeli geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Mevcut arz fazlası tüketicilere ucuz ve ücretsiz meyveye erişim fırsatı tanırken, üreticiler açısından ekonomik açıdan zorlu bir sezonu beraberinde getiriyor.