NATO’nun eski genel sekreteri Jens Stoltenberg, görevde geçirdiği on yılı anlattığı “On My Watch: Leading NATO in a Time of War” adlı kitabında Türkiye ile yaşadığı krizlerin perde arkasını açıkladı.

Stoltenberg, Türkiye’nin 2015’te Rusya’ya ait Su-24 tipi uçağı düşürmesinden 2022’de İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecine kadar yaşananları ayrıntılarıyla anlattı.

“Gerçekte ittifak içinde derin bir anlaşmazlık vardı,” diyen Stoltenberg, bu anlaşmazlıkların odağında ise Türkiye'nin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyonlar ve bu bölgede YPG'ye karşı aldığı eylemler, ittifakı karıştırdı.

Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerin Türkiye’yi koşulsuz desteklediğini, İtalya ve Fransa başta olmak üzere bazılarınınsa

MASAYA ANİDEN MISIR GELDİ

Eski genel sekreter, 2019’da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekatın NATO’da büyük bir gerilim yarattığını yazdı.

Erdoğan’ın toplantılarda sık sık iPad’ini çıkararak “Bakın, YPG teröristtir. Onlara karşı savaşıyoruz,” dediğini belirtti.

Stoltenberg, Erdoğan’ın “Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yenemezsiniz. Afganistan’da da aynısını yaptınız, sonunda Taliban ve El Kaide’ye kavuştunuz,” sözlerini aktardı.

Ancak görüşmeler, sürekli masaya gelen yiyeceklerle kesildi. Erdoğan aniden "mısır sever misin?" diye sordu. Stoltenberg ise "evet, severim" deyince masaya aniden koçanıyla mısırlar, yanında da tuz geldi.

Liderler aniden toplantı masası etrafında, elleriyle mısır yemeye başladı. Yerler tuz ve mısır tanesiyle doldu. Hemen ardından da kızarmış kestane geldi.

Bu esnada Erdoğan, elinde koçanla Stoltenberg'e “Protokol departmanıyla Taliban arasındaki farkı biliyor musun? Taliban’la pazarlık yapılabiliyor,” diyerek espri yaptı.

ERDOĞAN: 'O KADAR UCUZ DEĞİLİM'

Stoltenberg, 2022’de İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım sürecinde yaşanan diplomatik krizi de aktardı.

Erdoğan’ın ilk başta iki ülkenin üyeliğine olumlu yaklaştığını, ancak daha sonra PKK ve FETÖ’ye karşı adım atılmadığı gerekçesiyle süreci durdurduğunu hatırlattı.

Uzun müzakereler sonrası Stoltenberg, Erdoğan ile baş başa kaldıkları bir toplantıda Erdoğan'ın aniden acıktığı ya da yorulduğu için masadan kalkabileceğinden endişe ettiği yazdı

Stoltenberg, Erdoğan'a “Bir şey ister misiniz? Kahve, sandviç?” diye sorduğunu, Erdoğan’ın “Ben o kadar ucuz değilim,” diyerek gülümsediğini anlattı.

Buna karşılık masaya küçük sandviçler gelince Erdoğan'ın bunlar afiyetle yediğini de belirtti.

STOLTENBERG, ÇAVUŞOĞLU'NU AZARLAMIŞ

Görüşme sonunda taraflar, YPG ve FETÖ’nün açıkça kınandığı bir metin üzerinde anlaştı.

Ancak dönemin Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın daha net adımlar atması gerektiği konusunda ısrarcı oldu.

Bunun üzerine Stoltenberg, 'Mevlut, susman gerek' diyerek Çavuşoğlu'na çattığını yazdı.

Stoltenberg metni üç kez yüksek sesle okuduğunu, Erdoğan’ın son anda “Tamam,” diyerek onay verdiğini ve odada alkış koptuğunu da ekledi.