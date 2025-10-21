F.Bahçe perşembe günü Alman temsilcisi Stuttgart ile Avrupa Ligi 3. hafta maçında karşılaşacak. Bu kritik maç öncesi Karagümrük karşısındaki futbol, taraftarları umutsuzluğa itti. Son maçında Wolfsburg’u deplasmanda 3-0 yenen Stuttgart’ın Bundesliga’da 3. sırada olması da taraftarlarda karamsarlığı artırdı.

Ancak Stuttgart karşısında Fener’in önemli bir kozu olacak: Domenico Tedesco... İtalyan hoca, Stuttgart ile yaptığı 6 maçta birer yenilgi ve beraberliğin yanı sıra 4 galibiyet aldı. Son ve tek yenilgisi de 2017’de. Üstelik Stuttgart’ı Leipzig’de 3-4-1-2, Schalke’de de 4-2-3-1 olmak üzere iki farklı formatta yenmeyi başardı.