Durham'dan 25 yaşındaki Kendall Bryce, nadir görülen bir su alerjisiyle mücadele ediyor. Bu kadın suya temas ettiğinde vücudunun acı verici şekilde şiştiğini ve kurdeşen döktüğünü belirtti. Su kaynaklı ürtiker olarak bilinen bu durum 25 yaşındaki kadının günlük yaşamını neredeyse dayanılmaz hale getiriyor. Kendall, duş almak veya yağmura yakalanmak gibi basit aktivitelerin bile "alevler tarafından kavrulmak" gibi hissettirdiğini söylüyor. Su içmek bile ona yanma hissi uyandırıyor.

"BİRİ VÜCUDUMA ÇAKMAK VURMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kendall, durumunu şu şekilde açıkladı:

“Gerçekten günlük bir mücadele. Ağrının dayanılmaz şiddeti nedeniyle haftada sadece iki kez banyo yapabiliyorum ya da duş alabiliyorum bu yüzden sürekli kötü koktuğum konusunda endişeleniyorum.”

Her gün hava durumunu titizlikle kontrol ettiğini belirten Kendall, yağmur veya nemden kaçınmaya çalışıyor fakat hazırlıksız yakalandığında vücudu tepki veriyor ve acı çekiyor. Kendall, yıllar geçtikçe şiddetlenen ağrısını anlatırken, “Başladığında, sanki vücudumun her yerine ısırgan otu batıyormuş gibi hissediyordum. Ama şimdi sanki biri vücuduma çakmak vurmuş gibi hissediyorum. Dayanılmaz” dedi.

Vücuda su temas ettikten sonra yaşadığı acıyı anlatan kadın, “Yıkandıktan sonra yaklaşık yarım saat acı çekiyorum, ama sanki iki saatmiş gibi geliyor. Ağlıyorum. O kadar kötü ki vücudum şoka girebiliyor – bu yüzden tehlikeli.” ifadelerine yer verdi.