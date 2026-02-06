Monterey kıyılarında araştırma yapan MBARI uzmanları, okyanus tabanında daha önce eşine rastlanmamış bir doğa olayını raporladı. Derin denizlerdeki dondurucu soğuğa rağmen, aktif bir hidrotermal bacanın ısıttığı bölgede inci ahtapotlarının (Muusoctopus robustus) devasa bir şehir kurduğu belirlendi.

DERİNLİKLERDEKİ GİZEMLİ ŞEHİR

Bilim insanları başlangıçta ahtapotların sadece bireysel olarak bir araya geldiğini düşünse de, yapılan gözlemler karmaşık bir sosyal yapının varlığını kanıtladı. Jervis Körfezi’ndeki "Octopolis" ve "Octlantis" adı verilen bu yerleşim yerlerinde canlıların iletişim kurduğu, çiftleştiği ve hatta bölge koruması için kavga ettikleri gözlemlendi.

Bu topluluklar arasında en dikkat çekicisi ise 20 bin bireye ulaştığı tahmin edilen dev yuvalama alanı oldu. Uzaktan bakıldığında deniz tabanına dağılmış parlak incileri andıran bu binlerce dişi ahtapot, yumurtalarını bırakmak için volkanik ısıyı stratejik bir avantaj olarak kullanıyor.

VOLKANİK ISI HAYATTA KALMA ŞANSINI ARTIRIYOR

Normalde 1,6 derece olan derin deniz suyu sıcaklığı, volkanik bacaların etkisiyle bu yuvalarda 11 dereceye kadar yükseliyor. Bilim insanları, bu yüksek sıcaklığın yumurtaların çok daha hızlı çatlamasını sağladığını keşfetti.

Yumurtaların kuluçka süresinin kısalması, savunmasız embriyoların yırtıcı saldırılarına maruz kalma süresini de azaltıyor. Fedakar anne ahtapotlar, yumurtalar çatladıktan hemen sonra hayatlarını kaybetse de, yanardağ ısısı sayesinde yavrularının hayatta kalma şansını en üst seviyeye çıkarıyor.