

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan Pınar Altuğ kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile 17 yıl önce hayatını birleştirmiş ve bu evlilikten kızları Su dünyaya gelmişti.

Su dün 17 yaşına bastı. Ünlü çift, kızlarının yeni yaşını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Pınar Altuğ, Su'yun fotoğrafını "Sen ne zaman 17 oldun güzel bebeğim, hâlâ benim kollarımdaki küçük meleğimsiN. iyi ki doğdun" notuyla paylaştı.

Yağmur Atacan da "Birinci fotoğraftaki 3 yaşındaki bu tatlı kız çocuğu, ikinci fotoğraftaki 17 yaşında genç bir kız olduysa... Onu büyüten annesi Pınar Altuğ ve babası ben neden gurur duymasın? Neden mutlu olmasın? Kız çocuğu babası olmanın tadını kız babaları bilir... Canım kızım Su Atacan 17" mesajını yayınladı.