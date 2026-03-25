İstanbul’un en kalabalık ilçesi Esenyurt’un Örnek Mahallesi’nde İSKİ’nin yaptığı çalışmalarda hayrete düşüren bir olay ortaya çıktı. Bir kanalizasyon, gelen kötü koku ve taşma nedeniyle incelendi. İncelemede, kanalizasyonun su giderinin kaldırım taşlarıyla kapatıldığı görüldü.

ATIK SUYUN YOLU BÖYLE KAPATILDI

Büyük kaldırım taşları, muayene bacasına atılarak atık suların tahliyesi engellendi. İSKİ, yaptığı çalışmayla gideri yeniden açtı.

‘KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ’

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, fotoğrafları paylaşıp şöyle tepki gösterdi:

“Yer: Esenyurt ilçemiz Örnek Mahallesi. Tıkalı atık su kanalına müdahale eden ekibimizin karşılaştığı manzara… Muayene bacamız parke taşlarıyla doldurulmuş. Amaç belli; İSKİ zor durumda kalsın! Altyapımızı korumak hepimizin görevi...”

Doç. Dr. Şafak Başa, İBB yönelik operasyonlarda 210 gün ev hapsinde kalmış, 27 Şubat 2026’da ise görevine iade edilmişti.

Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in Ekim 2024’te tutuklanmasının ardından göreve Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı.

Duruma vatandaşlardan ise şu tepkiler geldi: “Halk ve hizmet düşmanlığı”, “Halk sağlığına bilinçli saldırı terör eylemidir”, “Bunları yapan vatan hainidir.”