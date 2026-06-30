Araştırmada 72 sağlıklı erkek gönüllüye su, maden suyu, süt, spor içeceği, portakal suyu, çay, kahve ve kola gibi toplam 13 farklı içecek verildi. Daha sonra katılımcıların dört saat boyunca idrar çıkışı ve vücutlarında tuttukları sıvı miktarı ölçülerek "İçecek Hidrasyon İndeksi (Beverage Hydration Index - BHI)" oluşturuldu.

SÜT İLK SIRADA YER ALDI

Araştırmanın sonuçlarına göre yağlı ve yağsız süt, suya kıyasla vücutta daha fazla sıvı tutulmasını sağladı. Bilim insanları bunun nedenini sütün içerdiği sodyum, potasyum, protein, yağ ve laktoz bileşimine bağlıyor. Bu bileşenler sıvının mideden daha yavaş ayrılmasını sağlarken, vücudun suyu daha uzun süre muhafaza etmesine yardımcı oluyor.

Araştırmada ayrıca spor içecekleri ve ağızdan alınan rehidrasyon solüsyonlarının da yüksek performans gösterdiği, çay, kahve, gazlı içecekler ve maden suyunun ise kısa vadede suya benzer sonuçlar verdiği belirlendi.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Araştırmayı yürüten ekip, sonuçların suyun önemini ortadan kaldırmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre süt, özellikle egzersiz sonrası veya uzun süre sıvı kaybının yaşandığı durumlarda avantaj sağlayabiliyor. Ancak günlük yaşamda susuzluğu gidermek için en pratik ve temel içeceğin hâlâ su olduğu belirtiliyor. Sütün ise kalori ve doğal şeker içerdiği için herkes için her koşulda suyun yerine geçmeyeceği ifade ediliyor.