Türkiye’de erken seçim talebi yükselirken, bu eğilim anketlere de yansıyor.
Siyasetin seçim gündemi, araştırma şirketlerinin verilerine yansıyor; her gün farklı ve kafa karıştıran anketler yayınlanıyor.
ORC Araştırma’nın Şubat ayı “Genel Seçim Oy Potansiyelleri” anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
X’te 139 takipçisi olan Yerli ve Milli Parti, ilk 10’a girdi.
Ankette, partilerin potansiyeli “Kesinlikle Oy Veririm” ve “Oy Verebilirim” seçenekleri üzerinden ölçüldü.
04-06 Şubat 2026 tarihlerinde 26 şehirde 2.800 katılımcıyla yapılan anketin sonuçları şöyle: